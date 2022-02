아이컴포넌트, 지난해 매출액 353억원 공시…전년 대비 21.3% 증가

[아시아경제 이정윤 기자] 아이컴포넌트 아이컴포넌트 059100 | 코스닥 증권정보 현재가 6,410 전일대비 90 등락률 +1.42% 거래량 35,769 전일가 6,320 2022.02.04 11:59 장중(20분지연) 관련기사 "아이컴포넌트, 美 3M 넘은 ESL 배리어 필름 세계 1위…2배 증설"다가오는 코스피 운명의 날, 베팅은 끝났다.[주식으로 대박나는 대박스탁론 ] 월25만원이면 1억이 내 계좌에! close 는 지난해 매출액이 전년 대비 21.3% 증가한 353억2858만734원이라고 4일 공시했다.

아울러 지난해 영업이익은 전년 대비 19.6% 증가한 20억7808만8411원을 기록했고 당기순이익은 전년 대비 585.5% 늘어난 274억269만7243이라고 공시했다.

회사 측은 "Barrier Film 제품의 매출 증가 및 환율변동으로 인환 외환이익증가로 순이익이 증가했다"고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr