尹 "대장동 개발, 투기세력 결탁자냐, 활용된 무능자냐"…李 "특검뽑는 자리 아니다"

[아시아경제 이기민 기자] 대장동 특혜개발 의혹을 두고 윤석열 국민의힘 대선 후보와 이재명 더불어민주당 대선 후보가 3일 격돌했다.

3일 지상파 3사가 합동 초청한 대선후보 토론회 자유토론 순서에서 윤석열 후보는 "지난해 10월 이 후보가 이야기 한 것 보면 엄청난 이익 발생하는 개발계획에서 성남시 몫 얼마만큼 확보하는 게 중요하다고 해서 내가 설계했다고 했다. 그럼 비용 등을 인식했을 것"이라며 "개발계획은 아파트 뿐만 아니라 도로, 터널, 공원 등도 만드는 것인데 그런 것 만들었다고 이익을 환수했다고 안한다. 도시 기반 조성하고 현금이 남았을 때 배당하는 문제가 남는 것이다. (이 후보의 주장은) 상식에 거슬린다"고 주장했다.

그러면서 "어떻게 김만배, 남욱, 정영학 같은 사람한테 합쳐서 3억 000만원 넣은 사람들에게 1조원 넘게 이익 가게 설계를 했냐고 묻는다. 그게 국민의 관심이다"며 "(김만배씨 등이) 시장을 제껴놓고 만든거냐, 아니면 이재명 후보가 시장 시절 사업리스크가 많다고 생각해서 3억5000만원 넣은 사람들이 다 먹게 설계해준거냐"고 따져 물었다.

이에 대해 이 후보자는 "국민의힘이 막지 않았으면 성남시가 100% 공공개발했을 것"이라며 "저축은행 대출 규제는 왜 봐줬을까, 김만배씨 누나는 왜 아버지의 집을 샀을까, 이재명이 알면 큰일난다 했던 사람이 내가 입 뻥끗하면 윤석열 후보 죽는다고 했을까, 왜 관계자가 전부 국민의힘밖에 없을까 이런 의문은 안가지나"고 되받아쳤다. 에 윤 후보가 "(이 후보가 대장동 의혹에 대해) 대답을 못한다"고 하자 이 후보는 "특검 뽑는 자리가 아니다"고 응수했다.

자유토론에 앞서 진행된 부동산 순서에서도 윤 후보는 "이 후보께서 성남시장으로 재직할 때 대장동 개발로 김만배씨 등이 3억5000만원을 투자해서 시행 수익 배당금으로 6400억원을 챙겼다"며 "이 후보가 시장 시절 대장동 개발 사업에 들어가는 비용과 수익을 정확히 가늠하고 설계한 게 맞냐"고 물었다.

이에 이 후보는 "우선 국민 여러분께 국민의힘이 비록 방해하고 저지했다고 하더라도, 100% 공공개발을 못한 점, 국민께 실망 드린 점 다시 사과드린다"면서 "일부러 국정감사에서 이틀 간 탈탈 털다시피 검증한 사안이고 최근 언론까지 검증, 검찰까지 다 수사하고 있는데 이런 얘기를 다시 하면서 시간 낭비를 하기 보다는 국민의 민생, 경제를 얘기하면 어떨까"라고 답했다.

