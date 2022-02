지구 살리는 친환경 보일러 쓰세요 … 울주군 저녹스 보일러 1755대 지원

에너지 효율 12%↑, 질소산화물 80%↓

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 울산 울주군이 대기오염물질 저감을 위해 2022년 가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업을 시행한다.

저녹스 보일러는 배기가스 배출 때 방출되는 고온의 열을 흡수 재활용해 에너지 효율을 높이고 질소산화물(NOx) 저감 효과가 높은 버너를 장착해 연소방식을 개선한 친환경 보일러이다.

일반 보일러보다 에너지 효율이 12% 높고 미세먼지 원인물질인 질소산화물 배출량이 80% 이상 줄어든다.

지원할 가정용 저녹스 보일러는 시간당 증발량이 0.1톤 미만 또는 열량 6만1900㎉로 한국환경산업기술원의 환경인증을 받은 제품이다.

울주군은 오는 14일부터 3월 4일까지 접수받아 1755대를 우선 지원하며 추가 재원이 확보되면 2차 지원사업을 추진할 예정이다.

오래된 가정용 일반 보일러를 2022년에 저녹스 보일러로 교체하는 건물 소유주나 소유주의 위임을 받은 세입자로 보일러 1대당 10만원이 지원되며 저소득층 가정은 60만원의 보조금이 지급된다.

10년 이상, 2012년 12월 31일 이전 제조된 보일러를 사용 중인 경우 우선 선정 대상이 되며 2013년 1월 1일 이후 제조된 보일러 중 제조일이 빠른 순으로 우선순위를 정한다.

저녹스 보일러를 사용하면 응축수가 발생하므로 지원 신청 전 제작사나 공급사에 응축수 배관 설치 여부를 반드시 문의해야 한다.

지원금을 신청할 때는 2022년에 저녹스 보일러를 설치했다는 것을 증명하는 사진과 설치확인서 등을 제출해야 하며 접수 기간 내 등기 우편으로 접수처에 도달한 신청서만 인정한다.

지급 요건이 충족되면 사전 신청이면 설치확인서 접수일로부터 30일 이내, 사후 신청은 대상자 선정 통보일로부터 30일 이내에 보조금이 입금된다.

자세한 내용은 울주군 홈페이지 열린군정 게시판의 고시공고를 확인하거나 군청 환경자원과에 문의하면 안내받을 수 있다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr