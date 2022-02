인천항 중고차 수출 회복세…리비아·터키 수출 증가

지난해 40만9천대, 전년 대비 18.4% 증가

'스마트 오토밸리' 조성…중고차 수출산업 선진화 기대

[아시아경제 박혜숙 기자] 리비아·터키 등 한국산 중고자동차에 대한 수요가 증가하면서 지난해 인천항을 통한 중고차 수출대수가 역대 두번째로 높은 실적을 기록했다.

1일 인천항만공사에 따르면 지난해 중고차 수출대수가 약 40만 9000대를 넘어서면서 전년 대비 18.4% 증가한 수출실적을 보였다.

인천항 중고차 수출대수는 2019년 41만 9872대에서 2020년 34만 5609대로 줄었다가 지난해 코로나19 수출감소의 기저효과와 중고차 수요 회복세에 힘입어 40만 9086대로 늘어났다. 이는 역대 두번째로 높은 수출 실적이다.

가장 큰 중고차 수출대상국인 리비아로의 수출은 11만 573대로 전년 대비 8.7%가 늘면서 여전히 1위 자리를 유지하고 있다. 이어 칠레 3만 7488대, 요르단 3만 7219대 순으로 수출했다.

지난해 수출 증가가 두드러진 국가는 터키·칠레·이집트 등이다. 터키로의 수출은 2만 2426대가 증가하면서 전년 대비 10.7배가 늘었다. 칠레는 전년 대비 2.9배인 2만 4596대, 이집트는 전년 대비 2.1배인 1만 4500대 증가를 각각 기록했다.

터키의 중고차 수출물동량 증가원인은 시리아 내전으로 인해 시리아의 중고차 수요가 터키를 통해 우회하는 영향이 크며, 칠레의 경우 파라과이 등 내륙국가의 수요증가와 중고차 수출 플랫폼 발전으로 접근성이 상승한 영향이 큰 것으로 분석된다.

아울러 이집트는 기존 컨테이너 선박을 통한 수출이 아닌 자동차 전용운반 선박에 의한 수출로 전환되면서 바이어의 접근성과 관심도가 높아지고 있다.

공사는 리비아·터키·칠레 등 세계적으로 한국산 중고차에 대한 수요가 꾸준히 증가하는 추세에서 '스마트 오토밸리' 조성을 통해 중고차 수출산업이 선진화하고 선복량(선박에 적재할 수 있는 중량톤수) 확보, 품질 보증방안 문제가 개선된다면 중고차 수출물동량은 지속적으로 증가할 것으로 예상했다.

스마트 오토밸리는 중고차 원스톱 수출 지원을 위한 전시·판매·경매장·검사장 등 친환경 최첨단 수출단지 조성 프로젝트이다.

인천항은 전국 중고차 수출량의 88%를 담당하는 중고차 수출 허브 항만으로, 공사는 인천항 중고차 수출산업 선진화를 위해 약 40만㎡ 규모의 스마트 오토밸리 조성 사업을 추진 중이다. 지난해 말 우선협상대상자를 선정했고 내년 초 착공을 목표로 하고 있다.

김종길 인천항만공사 운영부문 부사장은 "중고차 수출업계의 애로사항을 확인하고 관련 업계 동향을 수시로 모니터링하고 있다"며 "지역사회와 상생할 수 있는 스마트 오토밸리를 조성해 중고차 수출산업을 선진화하고 인천항의 경쟁력 향상을 위해 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr