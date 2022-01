광주 시민단체, 현대산업개발 영구 퇴출·책임있는 사태 수습 촉구

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 시민사회단체가 7개월 만에 연달아 인명 사고를 낸 HDC현대산업개발의 영구 퇴출과 책임있는 사태수습을 촉구했다.

지역 시민단체들이 참여한 ‘현대산업개발 퇴출 및 학동·화정동참사 시민대책위원회’는 30일 광주 서구 화정동 신축 아파트 붕괴사고 현장에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

대책위는 “어떤 말로도 위로가 되지 않는다는 것을 알지만, 광주시민들의 안타까운 마음을 모아 화정동 아이파크 붕괴 피해자 가족들에게 위로의 마음을 전하며 끝까지 연대할 것을 약속한다”고 밝혔다.

이어 “오늘, 광주화정 아이파크 붕괴 피해자가족 협의회 연대 방문, 광천터미널에서의 연대 피케팅을 시작으로 ‘현대산업개발 피해회복 책임 강제’와 ‘퇴출’, ‘안전한 광주’, ‘이윤보다 사람이 먼저인 안전한 작업장’을 만들어가기 위한 본격적인 투쟁을 광주시민의 이름으로 선언한다”고 강조했다.

대책위는 실종자들이 하루라도 빨리 차가운 콘크리트 더미를 벗어나 가족의 품으로 돌아오기를 염원하는 마음을 담아, 설 명절 전 참사 피해 가족들을 연대 방문하고 긴급 피케팅과 선전전을 진행한다.

내달 7일에는 현대산업개발에 대한 철저 수사와 현대산업개발의 영구 퇴출을 위한 행정 명령 이행을 촉구하는 기자회견과 사고수습본부 항의 방문을 진행한다.

이어 현대산업개발에 대한 서울시의 퇴출 조치를 촉구하고, 현산의 책임 있는 사퇴 수습을 촉구하는 상경 투쟁을 진행한다. 이를 위해 시민대책위는 상경 투쟁에 참여를 원하는 광주시민들과 함께 상경투쟁단을 조직할 계획이다.

또 사고현장과 광주시 전역에 실종자들의 조속한 구조와 현대산업개발의 영구 퇴출을 촉구하는 노란 리본 및 현수막 게첨 운동을 진행할 예정이다.

더불어 살인기업 현대산업개발에 대한 엄정한 처벌과 퇴출, 중대재해법 개정, 건설안전특별법의 조속한 제정을 촉구하는 광주시민 서명 운동도 진행한다.

마지막으로 시민대책위는 광주시민들의 마음과 지혜를 모으기 위해 온라인상의 소통 채널을 마련하고 광주시민들의 따뜻한 연대의 마음을 모아 가족들과 함께하기 위한 실천 활동을 조직할 계획이다.

