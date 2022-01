“건강이 대세” 명절 인기 선물 '건강기능식품' 주목… 실속 구매 정보

[아시아경제 구은모 기자] 올해도 코로나19 방역 지침의 영향으로 설 명절 가족 및 친지 방문이 제한되는 만큼 건강기능식품 선물이 주목받고 있다.

한국건강기능식품협회는 설맞이 선물용 건강기능식품의 실속 구매정보와 할인행사를 소개했다.

한국인삼공사는 2월3일까지 전국 정관장 매장 및 정몰에서 설맞이 행사를 실시한다. 품목에 따라 최대 20%의 할인율을 적용하고, 25만원 이상 구매 시 구매금액대별 혜택을 제공한다. 신규가입자가 10만 원 이상을 구매하면 1만 포인트를 적립해준다.

동원F&B는 2월6일까지 GNC 골드회원에 한해 전 제품을 30% 할인하고 다량 구매 시 추가 할인 혜택을 제공한다. 전국 천지인 홍삼 매장 및 스마트스토어에서는 6년근 홍삼 농축액 100% 등 대표제품을 할인가에 선보이며, 구매금액대별 다양한 선물을 증정한다.

매일헬스뉴트리션은 설 명절을 기념해 2월 2일까지 ‘건강한 선물 고민 말고 셀렉, 셀렉스’ 이벤트를 진행한다. 셀렉스몰에서 지급하는 선물세트 전용 10% 할인 쿠폰을 활용하면 다양한 제품을 저렴한 가격에 구매할 수 있다.

뉴트리는 다음달 3일까지 뉴트리몰에서 이벤트를 연다. 에버콜라겐 베스트 제품으로 구성된 선물세트와 콜라겐 인앤업플러스 패키지 구매 시 더블 마일리지를 적립해준다. 호텔 숙박권을 경품으로 증정하는 댓글 이벤트도 동시 진행한다.

동국제약은 공식 온라인 쇼핑몰에서 매일 오전 10시 선착순 쿠폰 100매를 발급하며 구매 금액대별 사은품을 증정한다. 전국 백화점 내 메이올웨이즈 매장에서 설 선물 세트를 최저가에 판매하고 사전 예약 시 추가 적립 혜택을 준다.

보뚜슈퍼푸드는 '설레는 설 맞이 특별 이벤트'를 열고 실속구성특가 제품을 최대 27% 할인 판매한다. 해당 이벤트는 2월2일까지 공식 쇼핑몰인 보뚜몰에서 열리며, 전 회원에게 10만원 이상 구매 시 사용 가능한 1만원 쿠폰을 제공한다.

블랙모어스코리아는 2월1일까지 네이버 스마트스토어에서 최대 71% 할인된 가격에 주요 제품을 판매한다. 10만원 이상 구매자 선착순 200명에게 사은품을 증정한다. 구매 금액이 높은 5명은 신세계 상품권도 받아볼 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr