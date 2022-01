유동균 마포구청장 28일 온누리상품권으로 김치, 과일, 식혜, 전 등 명절 음식 구입 아현시장 내 푸드마켓 마포 1호점에 저소득층 주민 위해 기부

[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 28일 설 명절을 앞두고 상인들을 응원, 전통시장 이용 활성화를 격려하기 위해 망원시장, 월드컵시장, 아현시장 등 전통시장 3곳을 찾았다.

이날 유동균 마포구청장은 온누리상품권으로 김치, 과일, 식혜, 전 등 명절 음식을 직접 구입해 아현시장 내 푸드마켓 마포 1호점에 저소득층 주민을 위해 기부했다.

