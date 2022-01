속보[아시아경제 라영철 기자] 29일 오전 경기 양주시 소재 석재 채취장서 토사붕괴로 3명 매몰되는 사고가 났다. 신고를 받고 출동한 119 소방구조대가 매몰자를 구조 중이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr