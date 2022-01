안철수, 尹 '양자토론' 주장에 "기어코 설 밥상에서 안철수 빼겠다는 의도냐"

양자토론 고수하는 尹에 "지금까지 외쳤던 공정과 상식 도대체 뭔가"

"4차 산업혁명 시대, 제가 제일 적격"

[아시아경제 박현주 기자] 안철수 국민의당 대선후보는 후보 간 다자토론 대신 이재명 더불어민주당 대선후보와의 '양자 TV토론'을 고수하는 윤석열 국민의힘 대선후보를 향해 "기어코 설 밥상에서 안철수가 나오는 것을 빼겠다는 의도가 아니겠나"라고 직격했다.

안 후보는 28일 오전 BBS라디오 '박경수의 아침저널'에 출연해 "국민의힘이 국민 정서나 법원 결정을 완전히 무시하고 선례도 무시하고 법, 국민 위에 군림하겠다는 태도를 보여준 것"이라며 이같이 비판했다.

안 후보는 "법원이 (양자 TV토론에 대한 방송금지) 가처분 신청을 받아들이면서 이제 양자 토론은 무산됐지 않나. 국민적인 상식에 따라서 법적인 정의가 실현된 것"이라며 "그런데 정말 생각지도 못하게 국민의힘이 또다시 민주당에게 '양자 토론하자', 'TV 아니고 다른 형식으로 하자' 이렇게 나온 것"이라고 현 상황을 짚었다.

그는 이어 윤 후보를 향해 "양자대결로만 두 사람 중의 한 사람만 선택을 받으려고, 국민 눈앞에 두 사람만 보이겠단 그런 의도"라면서 "지금까지 외쳤던 공정과 상식은 도대체 무엇인지, 도대체 뭐가 무서운 건지 되묻고 싶다"고 직격했다.

안 후보는 토론에 대한 자신감을 내비쳤다. 진행자가 '윤 후보를 빼고 이재명, 안철수, 심상정 3자 토론을 하자는 정의당의 제안에 대해 어떻게 생각하냐'고 묻자, 안 후보는 "윤 후보 측에서 또 도망 다니지만 않으면 저는 언제나 어디서나, 양자든 3자든 4자든 토론 가능하다. 저는 뭐 어떤 형식도 상관없다"고 답했다.

최근 급등하던 지지율이 주춤하는 것에 대해선 "연초에 보니까 언론에서도 파죽지세라고 표현하더라"며 "지금은 아마 바닥 다지기를 하면서 설날 밥상에서 안철수에 대한 재평가가 활발하게 이뤄질 것이다. 설 연휴가 지나고 나면 3강 체제로서 함께 제대로 대결해보자, 이런 생각"이라고 밝혔다.

'설 밥상에 안철수 후보 하면 어떤 게 떠오르겠냐'는 질문에는 "우선 도덕성 아니겠나. 그리고 가족 문제에 대한 리스크가 다른 후보와 또 비교될 것"이라고 답했다.

안 후보는 '20년 주기설'을 언급하며 자신이 '앞으로의 20년을 책임질 대통령 후보'라고 자신했다. 그는 "박정희 (전) 대통령께서 경제 개발 5개년 계획을 했기 때문에 우리가 지난 80년대, 90년대 20년 먹고 살았다. 그 뒤를 이어서 김대중 (전) 대통령께서 초고속 인터넷망 깔고 벤처를 부흥하면서 또 우리가 2000년대, 2010년대 20년 먹고 살았다"고 설명했다.

그러면서 안 후보는 "다음 대통령의 가장 중요한 역할은 4차 산업 혁명 시대에 앞으로 먹고살 미래 먹거리, 미래 일자리를 만들어야 하는데, 그것은 과학 기술에 대한 제대로 된 이해, 그리고 그런 것들이 어떤 방향으로 흘러가느냐에 대한 글로벌 감각이 필요하다"며 "거기에는 제가 제일 적격"이라고 말했다.

