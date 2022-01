더불어민주당 목포시지역위, 복당자 환영간담회 개최

金 ‘민주당 이재명 후보 대선 승리위해 함께 힘 모으자 당부’

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 더불어민주당 목포시지역위원회가 28일 지역구 김원이 국회의원의 주재로 최근 목포지역 복당 인사들을 초청해 환영 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 복당허용자 총 21명으로 김탁, 고경석 전)전남도의원과 장복성, 조성오, 문차복, 김귀선 목포시의원 등 다가올 6.1 지방선거 출마자를 포함한 복당허용자 13명의 인사가 참석한 가운데 진행됐다.

김원이 의원은 간담회를 통해 “한뿌리였던 목포지역 민주당의 오랜 동지들께서 이재명 후보 대선 승리를 위해 함께하신다니 고맙고 든든하다”며 “한치 앞을 내다볼 수 없는 선거인 만큼 대한민국 대도약을 위한 절박한 마음을 함께 모아 나가자”고 강조했다.

복당인사 중 조성오 시의원은 “우리가 처한 위기를 극복하고, 새로운 대한민국을 만드는 데 함께할 수 있어 대단히 기쁘고, 남은 시간 모든 역량을 결집해 목포에서 부터 대선 승리의 열기를 불태우겠다”고 화답했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr