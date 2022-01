최영조 경산시장, “설 연휴 오미크론 방역 총력대응” … 신속항원검사소 보건소 북편 설치

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 경산시는 오미크론 변이 방역 대책으로 설 연휴가 시작되는 오는 29일부터 신속항원검사소를 보건소 북편 남매공원 주차장 뒤에 설치·운영한다고 28일 밝혔다.

시는 지역 내 확진자가 급증하고 있는 만큼 코로나19 지역 확산 차단을 위한 긴급 대책 회의를 열어 코로나19 검사 수요에 신속하게 대응하고, 조기진단과 치료 연계가 가능하도록 대응체계 구축 마련에 나섰다.

또 설 연휴 본격적인 대규모 이동이 예상돼 부서별 코로나19 확산 방지 대책과 오미크론 변이에 따른 종합상황실 운영, 고위험군 PCR검사 등에 역량을 집중할 방침이다.

최영조 경산시장은 “고향·친지 방문과 여행을 자제하고 불가피하게 방문해야 할 경우 3차 백신 접종 후 핵심 방역 수칙을 꼭 준수해 줄 것”을 시민에 바랐다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr