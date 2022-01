대중문화계 무더기 확진…임신한 정선아→아이돌 줄감염

[아시아경제 이이슬 기자] 28일 방역당국 등에 따르면 대중문화계 코로나19 확진자가 무더기로 발생해 긴장감이 감돌고 있다.

뮤지컬배우 정선아·서경수는 28일 확진 판정을 받았다고 알렸다. 팜트리아일랜드는 "뮤지컬배우 정선아가 지난 26일 개인 스케줄을 앞두고 선제적으로 PCR(유전자증폭) 검사를 진행했고, 27일 오전 보건당국으로부터 코로나19 최종 확진 판정을 통보받았다"고 밝혔다.

임신 6개월 차에 접어든 정선아는 오는 5월 출산 예정으로, 현재 2차 백신을 맞지 않은 상태다.

공연기획사 엠씨어터는 "뮤지컬 '썸씽로튼' 출연 배우 서경수가 코로나19 확진 판정을 받아 이날부터 오는 29일까지 3회차 공연을 취소한다"고 밝혔다. 이어 "전 출연진과 스태프도 코로나19 검사를 받을 예정"이라며 "방역 당국 지침에 따라 추후 공연 일정을 공지하겠다"고 했다.

뮤지컬 '하데스타운' 측은 출연 배우 박강현이 확진자과 동선이 겹쳐 캐스팅을 변경하고 일부 공연 회차를 취소했으며, 연극 '라스트세션' 측도 배우·스태프의 정기적 자가키트 검사 중 양성 반응이 발생해 28일 공연을 취소한다고 알렸다.

가요계의 상황은 더 심각하다. 그룹 브레이브 걸스 멤버 유나, 오마이걸 멤버 유빈, 비비지 멤버 엄지가 이날 확진 판정을 받았다고 알렸다. 각 소속사에 따르면, 이들은 백신 2차 접종까지 완료한 상태다.

이를 비롯해 최근 효린, 권은비, 더보이즈 영훈·에릭·주학년·현재, 슈퍼주니어 은혁, 위너 이승훈, 위아이 멤버 김동한·유용하·강석화, 케플러 김채현·서영은, 아이콘 구준회·정찬우, 트레저 요시·최현석·준규·마시호 등이 잇따라 코로나19에 감염됐다.

이들은 스케줄을 앞두고 선제적으로 시행한 PCR 검사에서 양성 판정을 받거나, 확진자와 동선이 겹쳐 받은 검사에서 확진된 것으로 확인됐다.

28일 중앙방역대책본부에 따르면, 코로나19 하루 신규 확진자는 1만6000명을 넘어서며 나흘 연속 최다 기록을 경신했다.

