채널S, 설 연휴 '며느라기2...ing' 등 방영

'이 구역의 미친X' 등 카카오TV 드라마 대거 편성

채널S는 설 연휴를 맞아 '며느라기2...ing'와 '이 구역의 미친X'를 방영한다고 28일 전했다. 모두 카카오TV를 통해 공개됐던 드라마로, TV에서는 처음으로 송출된다. 채널S 관계자는 "카카오TV와 협력해 두 드라마 전편을 몰아볼 수 있도록 했다"고 했다. '며느라기2...ing'는 결혼생활을 현실적으로 표현해 많은 시청자의 공감을 얻은 '며느라기' 후속작이다. 성장통이 재발한 무씨네 가족 이야기를 다룬다. 박하선과 권율이 주연하고 이광영 감독이 연출했다. 다음 달 1일 오전 11시에 전파를 탄다. '이 구역의 미친X'는 29일에 공개된다. 분노를 조절하지 못하는 남성과 분노를 유발하는 여성의 좌충우돌을 그린다. 정우와 오연서, 백지원, 이혜은 등이 출연한다. 채널S는 이밖에도 30일에 '우수무당 가두심', 내달 2일에 '커피 한 잔 할까요'를 각각 송출한다.

