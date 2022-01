부산시, 행정직 9급 등 25개 직렬 1990명 공무원 선발

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시가 ‘2022년도 부산광역시 지방공무원 임용시험 계획’을 확정해 발표했다.

시는 행정직 9급 917명, 사회복지직 9급 287명, 간호직 8급 114명 등 전체 25개 직렬 1990명을 3회에 걸쳐 선발한다.

전체 선발인원은 지난해보다 724명이 증가한 990명으로 결원·퇴직·정원조정 등으로 인한 인력 충원 수요와 임용 대기 인력을 고려해 확정했다.

직급별로는 ▲의무직 5급 19명 ▲행정직 7급 15명 ▲간호직 8급 114명 ▲행정직 9급 917명 ▲사회복지직 9급 287명 ▲보건직 9급 42명 ▲의료기술직 9급 23명 ▲시설직 9급 212명 ▲연구 지도직 6명 등을 선발한다.

또한 장애인과 저소득층의 공직 진출을 확대하고, 의무고용 비율 장애인 5% 이상, 저소득층 2% 이상을 유지하기 위해 장애인 110명, 저소득층 40명을 구분 모집으로 선발한다.

모집은 공개경쟁시험을 원칙으로 하되 연구·지도직, 기술직 일부와 기술계 고등학교 졸업 구분 모집은 분야별 전문성 강화를 위해 경력경쟁 시험으로 시행할 방침이다.

코로나19 장기화로 인한 보건소의 인력 부족 상황을 고려해 ‘간호직 8급’을 선발하는 ‘제1회 임용시험’은 4월 30일에 우선 시행한다.

6월 18일에는 행정직 9급, 사회복지직 9급 등 18개 직렬 1803명을 선발하는 ‘제2회 임용시험’을 10월 29일에는 행정직 7급, 연구직 등 9개 직렬 54명을 선발하는 ‘제 3회 임용시험’을 시행한다.

응시원서는 ▲제1회 임용시험은 오는 2월 21일부터 2월 25일까지 ▲제2회 임용시험은 3월 21일부터 3월 25일까지 ▲제 3회 임용시험은 7월 18일부터 7월 22일까지로 지방자치단체 인터넷 원서접수센터에서 인터넷으로 접수할 수 있다.

저소득층과 차상위계층 응시자의 경우에는 원서접수에 따른 응시 수수료가 면제된다.

부산시 관계자는 “최종합격자는 공무원 임용에 결격사유가 없으면 부산시 또는 자치구?군에서 근무하게 된다”라고 말했다.

자세한 내용은 부산시 누리집 시험정보에 공고된 ‘2022년도 부산광역시 지방공무원 임용시험 계획’을 참조하거나 부산시 인사과 인재 채용팀으로 문의하면 된다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr