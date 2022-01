예탁원 "2월 중 44개사 3억997만주 의무보유등록 해제 예정"

[아시아경제 이민지 기자] 예탁결제원은 다음달 의무보유등록된 상장주식 총 44개사의 3억997만주가 해제될 예정이라고 28일 밝혔다.

의무보유등록이란 관계법령에 따라 일반투자자 보호를 위해 최대주주 등이 소유한 주식을 일정기간 동안 한국예탁결제원에 처분이 제한되도록 전자등록하는 것을 말한다. 증권시장별로는 유가증권시장은 8개사 2억2028만주, 코스닥시장은 36개사 8969만주이다.

의무보유등록이 해제될 주식수량은 전월(3억1742만주) 대비 2.3% 감소하고 지난해 동월(2억2138만주) 대비 40% 증가한 수준이다.

의무보유등록이 해제될 주식수량 싱위 3개사는 카카오뱅크(1억5081만주), 엔피 엔피 291230 | 코스닥 증권정보 현재가 9,730 전일대비 180 등락률 +1.88% 거래량 164,168 전일가 9,550 2022.01.28 11:14 장중(20분지연) 관련기사 1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!큰 손 外인 연일 쓸어담은 "넷플릭스" 수혜 新대장주 close (2928만주), 롯데렌탈 롯데렌탈 089860 | 코스피 증권정보 현재가 31,350 전일대비 200 등락률 +0.64% 거래량 56,313 전일가 31,150 2022.01.28 11:14 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"롯데렌탈, 경쟁사 쏘카 상장으로 재평가"[e공시 눈에 띄네] 코스피-25일롯데렌탈, 해외 계열사에 357억 규모 채무보증 결정 close (2221만주)이다. 발행 수량 대비 해제 수량 비율 상위 3개사는 엔피 엔피 291230 | 코스닥 증권정보 현재가 9,730 전일대비 180 등락률 +1.88% 거래량 164,168 전일가 9,550 2022.01.28 11:14 장중(20분지연) 관련기사 1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!큰 손 外인 연일 쓸어담은 "넷플릭스" 수혜 新대장주 close (73.2%), 롯데렌탈 롯데렌탈 089860 | 코스피 증권정보 현재가 31,350 전일대비 200 등락률 +0.64% 거래량 56,313 전일가 31,150 2022.01.28 11:14 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"롯데렌탈, 경쟁사 쏘카 상장으로 재평가"[e공시 눈에 띄네] 코스피-25일롯데렌탈, 해외 계열사에 357억 규모 채무보증 결정 close (60.6%), 씨이랩 씨이랩 189330 | 코스닥 증권정보 현재가 22,400 전일대비 550 등락률 +2.52% 거래량 10,470 전일가 21,850 2022.01.28 11:14 장중(20분지연) 관련기사 올해 이사한 기업들, 주가 성적 '함박웃음'[특징주]메타버스株 블랙먼데이…자이언트스텝 등 줄줄이 급락공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호' close (55.3%) 등이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr