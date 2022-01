홍남기 "공공기관, 지난 5년간 15만명 채용…일자리창출 선도적 역할"

제1차 공공기관운영위원회

[아시아경제 세종=손선희 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 28일 "공공기관들은 지난 5년간 총 15만명 신규 채용 등 귀한 일자리를 창출했다"며 "고용 창출, 특히 입직청년들이 선호하는 괜찮은 일자리 창출에 공공기관들의 선도적 역할 수행이 절대적으로 요구된다"고 말했다.

홍 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 공공기관운영위원회 회의를 주재하고 "올해 수요가 증가하는 공공서비스를 중심으로 2만6000명 플러스 알파(+α) 규모 정규직을 채용하고 직무경험을 제공하는 체험형 인턴규모도 2만2000명+α 규모로 제공하겠다"며 이같이 말했다.

홍 부총리는 올해 공공기관 주요 정책방향으로 ▲공공성·효율성·투명성 제고 등 경영혁신 가속화 ▲일자리 창출 ▲사회적 가치 중시경영 확산 ▲67조원 규모 공공투자 등 경기 버팀목 역할 등 네 가지를 꼽았다.

이날 회의에서는 공공기관 지정·해제요건을 검토해 추가 지정 및 지정해제 등을 논의했다. 지난해 말 기준 공공기관 수는 총 349개로, 이날 신규지정 대상은 3개, 지정유보기관 1개, 지정해제 대상은 2개다.

아울러 최근 도입된 공공기관 노동이사제와 관련해 홍 부총리는 "향후 시행령 또는 지침개정 등이 이뤄져야 하는 만큼 금일 추진상황에 대한 전반적인 점검 및 향후 새 제도 연착륙방안 등을 논의하겠다"고 말했다.

