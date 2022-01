2021년 4분기 실적 컨퍼런스 콜

[아시아경제 문채석 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 4,000 등락률 -1.86% 거래량 736,568 전일가 215,500 2022.01.28 11:13 장중(20분지연) 관련기사 정제마진·유가 상승에…정유4사 영업익 7조 찍는다(종합)[컨콜]SK이노 "2025년 배터리 영업이익률 한 자릿수 중반 전망"[컨콜]SK이노 "배터리 재활용 시장 年30% 성장 예상" close 은 28일 지난해 4분기 실적발표 컨퍼런스콜(전화회의)을 통해 "올해 배터리 사업 예상 매출은 차반도체 수급 불안정 지속이 일부 영향이 있을 것"이라면서도 "강한 고객사 수요 기반으로 연 6조원 중반대 매출을 기록할 것"이라고 밝혔다.

