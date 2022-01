[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성경찰서(서장 배승관)와 경찰발전협의회(회장 강대휘)가 설 명절을 맞아 지난 27일 장애인 복지시설인 ‘사랑의종의집’을 비대면 코로나19 방역 마스크 및 손 소독제, 과일, 생필품 등을 전달했다.

배승관 서장은 “지역사회에서 소외되고 어려운 계층에 항상 관심을 가지고 더불어 함께 사는 사회를 만드는 장성경찰이 되겠다”며 “설 명절을 맞아 사회에 함께 나눌 수 있는 문화가 확산돼 따뜻한 분위기 조성에 기여할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr