SK플라즈마, 혈액제제 남미 8개국 수출…384억원 계약 체결

리브감마, 알부민 등 혈액제제 공급

이달 초 중동 이어 올해만 2번째 수출계약

[아시아경제 이관주 기자] SK플라즈마는 남미 소재 의약품 판매기업인 카이리와 총 384억원 규모의 수출 계약을 체결했다고 28일 밝했다.

이번 계약에 따라 카이리는 아르헨티나·도미나카공화국·베네수엘라·과테말라·볼리비아·칠레·우루과이·파라과이 등 8개국에 대한 알부민, 리브감마 등 혈액제제의 공급 권한을 갖게 된다. 양사는 각국 납품에 필요한 인허가 절차를 공동으로 진행할 예정으로, 이르면 2년 후 본격적인 공급을 시작할 계획이다.

SK플라즈마가 혈액제제 완제품 수출에 성공한 것은 지난 6일 중동 지역 수출 계약을 체결한 데 이어 올해만 벌써 두 번째다. SK플라즈마는 이번 성과를 바탕으로 남미 시장을 주요 수출 지역으로 육성해 나간다는 전략이다. 김윤호 SK플라즈마 대표는 “남미의 경우 대다수 국가가 자체적인 혈액제제 개발·제조 인프라를 보유하지 못하고 있는 상황으로, 혈액제제 시장은 연간 1조5000억원 규모에 달할 것으로 보고 있다”며 “완제품을 수출을 통해 입증된 SK플라즈마의 품질력을 바탕으로 위탁생산(CMO), 플랜트 기술수출 등 추가적 기회 창출을 위해 노력할 것”이라고 말했다.

한편 SK플라즈마는 지난해 10월 싱가포르 혈액제제 국가 입찰에서 국가사업 전량을 6년간 위탁 공급하는 사업자로 선정된 바 있으며, 중동·아시아·남미 등 20여 국가에 알부민 등 완제품 수출을 진행하고 있다. 2020년에는 국내 최초로 북대서양조약기구(NATO)에 혈액제제를 수출하는 성과를 거두기도 했다.

