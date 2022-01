삼성바이오로직스, 3조 규모 주주배정 유상증자 결정

[아시아경제 이선애 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 726,000 전일대비 14,000 등락률 +1.97% 거래량 53,858 전일가 712,000 2022.01.28 09:38 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 과대 인식…코스피·코스닥 상승 출발삼성바이오로직스, 2조8000억원 규모 에피스 지분 전량 매입기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’ close 가 시설자금(1조 7980억원), 타법인 증권 취득자금(1조2024억원) 등 총 3조원 규모의 자금을 마련하기 위해 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 28일 공시했다.

보통주 500만9000주를 새로 발행하게 되며, 이는 증자전 발행주식 6616만5000주의 7.6%에 해당하는 규모다. 신주 예정발행가는 59만9000원이며, 신주 상장예정일은 오는 4월28일이다.

한편 삼성바이오로직스는 바이오젠이 보유하고 있는 자회사 삼성바이오에피스 주식 1034만1852주 전량을 2조7655억원에 양수하기로 결정했다고 이날 밝혔다. 주식 취득 후 삼성바이오로직스의 지분율은 100%다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr