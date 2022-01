"연휴 사용 설명서" 롯데온, 내달 2일까지 최대 40% 할인

29일부터 다음 달 2일까지

나를 위한 선물, 새해 결심·신학기 상품 등

호텔 레스토랑 식사권, 롯데모바일상품권도

[아시아경제 김유리 기자] 롯데온이 세뱃돈을 공략하는 설 연휴 할인 행사를 시작한다.

롯데온은 오는 29일부터 다음달 2일까지 설 연휴를 맞아 '연휴 사용 설명서' 행사를 진행한다고 28일 밝혔다. 이번 행사에선 설을 맞아 받은 세뱃돈과 명절 상여금 등으로 나를 위한 선물 상품과 새해 결심 상품, 신학기 상품 등을 구매할 수 있도록 관련 상품을 최대 40% 할인 판매한다. 추가로 행사 기간 사용할 수 있는 최대 10% 할인 쿠폰도 제공한다.

지난 25일부터 코로나19 신규 확진자 수가 1만명을 넘어서며 연일 최고 기록을 경신하고 있는 가운데 이번 설 명절에도 집에서 보내려는 사람이 늘 것으로 예상된다. 이에 롯데온은 5일간의 긴 연휴를 알차게 보내기 위한 '연휴 사용 설명서' 행사를 준비했다고 설명했다. 각 상품을 '명절증후군 날려버릴 상품', '세뱃돈 플랙스(Flex)할 상품' 등 나를 위한 선물 테마와 '숨겨왔던 몸매 찾기', '신학기 미리 준비' 등 새해 결심과 신학기 준비 등의 테마로 나눠 선보인다.

'프라다 리에디션 미니 호보백', '버버리 체크 남녀공용울 캐시미어 머플러' 등을 할인 판매하며 '핸슨 프라임 1인 리클라이너 소파'도 할인한다. '샤오미 YESOUL 스마트 훌라후프', '샤오미 YESOUL 스마트 스핀 바이크' 등도 준비했다. '닥스키즈 클래식 반성형 책가방과 신발주머니 세트'도 선보인다.

e쿠폰 행사도 준비했다. 매일 10개 e쿠폰을 할인 판매하며 코로나19 영향으로 고급 호텔 레스토랑의 인기가 높다는 점을 고려해 호텔 식사권 상품을 중심으로 준비했다. 호텔에서 직접 관리하는 브랜드관에서 '롯데호텔 잠실 라세느(1인)', '롯데호텔 서울 페닌슐라 라운지&바 3단 디저트 트레이 세트(2인)' 등을 판매한다. 아직 설 선물과 세뱃돈을 준비하지 못한 이들을 위해 '롯데모바일상품권'을 최대 3% 할인 판매한다. 롯데온의 1월 e쿠폰 매출은 지난해 대비 5배 이상 늘었다. 그 중에서도 모바일상품권 매출이 10배 이상, 레스토랑과 디저트 등 '푸드 e쿠폰' 매출이 4배 이상 늘어난 것으로 나타났다.

류승연 롯데온 세일즈운영팀장은 "최근 코로나19 확진자 수가 계속해서 늘어나는 만큼 이번 명절에도 집에서 보내는 사람들이 늘어날 것으로 예상하고, 5일간의 긴 연휴에 롯데온에서 쇼핑을 하고 상품을 구매할 수 있도록 '연휴 사용 설명서' 행사를 마련했다"며 "롯데온에서 나를 위한 선물 상품과 새해 결심 상품, 신학기 상품 등을 할인된 가격에 구매하고 알찬 명절 연휴 보내길 바란다"고 말했다.

