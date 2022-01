“제때 신청하세요” … 경북 영양군, 영유아 보육서비스 사전 신청

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영양군은 3월 새학기를 맞아 영유아 보육서비스 신청이 증가할 것으로 예상돼 오는 2월 3일부터 25일까지 희망 가정의 사전 신청을 받는다.

신청대상은 3월 1일을 기준으로 영유아 보육서비스를 신규로 이용하거나 변경이 필요한 아동이다. 관할 주소지 읍면사무소에 방문 신청하거나 복지로 홈페이지 모바일앱으로 신청하면 된다.

보육서비스 지원 종류에는 가정에서 양육하는 만 86개월 미만 대상 ‘양육수당’, 어린이집을 이용하는 0~5세 대상 ‘보육료’, 유치원을 이용하는 3~5세 아동 대상 ‘유아학비’ 등이 있다.

자격변동 때에도 반드시 보육서비스를 변경 신청해야 한다. 가정양육에서 어린이집 입소예정이거나, 어린이집에서 유치원으로 변경, 0~2세 아동이 어린이집 기본보육에서 연장보육으로 변경 하는 경우 등이 해당된다. 다만 연령 증가로 인한 0~2세 기본보육 에서 3~5세 누리과정은 자동 전환돼 신청하지 않아도 된다.

이번 사전 접수기간이 종료된 후에는 신청일을 기준으로 서비스 지원 시작일이 결정된다. 소급 지원이 불가능해 전환 시기에 맞춰 신청해야 한다.

군 관계자는 “새학기를 맞아 영유아 보육서비스를 미리 신청할 수 있도록 사전 신청기간을 두고 있으니 제때 신청해 서비스 혜택을 받길 바란다”고 말했다.

