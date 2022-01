우찌할꼬? 힘은 드는데 수익성은 낮고 … 김해시, ‘친환경농업’ 육성에 25억원 투입

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 올해 총 25억원을 투입해 친환경 농업을 육성한다고 24일 밝혔다.

친환경 농산물의 소비는 증가하는 반면 농사에 투자하는 노력과 생산비용에 비교해 상대적으로 수익성은 낮은 실정이다. 김해시는 이같은 애로를 극복하기 위해 다양하게 지원하고 안정적인 생산을 돕기로 했다.

시는 434개 친환경 농산물 재배 농가를 대상으로 16개 지원사업을 추진한다. 중점 추진할 4개 분야는 친환경 유기농 자재 지원 13억원, 친환경농업 생산기반 조성 8억원, 친환경농업 인식 높이기 3억원, 친환경 농산물 유통 활성화 2억원 등이다.

주요 사업으로 지속 가능한 친환경농업 육성을 위한 토양개량제와 유기질비료 지원, 탄소 감축형 친환경 유기농업 기반 조성을 위한 친환경 인증 검사비 지원과 친환경 쌀 생산단지 운영 등이다.

신성기 농업정책과장은 “건강과 환경을 중시하는 사회적 관심이 늘고 있고, 시민 건강을 위한 안전 먹거리 확대를 위해 친환경농업을 집중적으로 육성하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr