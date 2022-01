"집값 잡히나"…지난달 아파트 거래 80% '최고가 대비 하락'

김회재 의원실 부동산원 자료 분석

억단위 하락 단지 속출

[아시아경제 김진호 기자] 지난달 전국에서 이뤄진 아파트 거래 10건 중 8건이 이전 최고가 대비 가격이 내려간 것으로 나타났다. 전국적으로 수억원 떨어진 단지가 속출하는 등 정부의 전방위적 규제에 힘입어 집값 하향세가 뚜렷해졌다는 분석이 나온다.

24일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 김회재 의원이 한국부동산원으로부터 받은 '전국 아파트 거래 현황' 자료에 따르면 지난해 12월 이뤄진 아파트 거래 2만2729건(신고일 1월18일 기준) 가운데 이전 최고가보다 가격이 하락한 거래는 79.5%(1만868건)로 집계됐다.

이는 지난해 11월(75.9%)과 비교해 3.6%포인트 늘어난 것이다. 수도권에서도 이 비율은 67.6%로 절반을 크게 넘겼다.

지역별로 보면 경기도가 72.0%, 인천이 62.8%, 서울이 54.3% 등으로 나타났다. 특히 서울은 지난해 월별 거래 중 작년 12월의 하락 거래가 처음으로 절반을 넘었다.

국토부 실거래 정보를 보면 억 단위로 아파트값이 내린 단지도 쉽게 확인할 수 있다. 서울 한강변 초고가 아파트로 꼽히는 서초구 반포동 아크로리버파크 전용면적 84.95㎡는 작년 12월 39억8000만원에 거래되며 직전 최고가인 45억원(11월 15일)보다 5억2000만원 내렸다.

경기 하남시 망월동 미사강변호반써밋 전용 99.55㎡의 경우 작년 5월 15억7000만원으로 신고가로 거래된 뒤 작년 12월 12억원에 거래되며 반년 만에 3억7000만원이 하락했다. 인천 남동구 논현신일해피트리 전용 134.8㎡는 작년 12월 5억원에 매매 계약서를 써 작년 9월 최고가 7억2500만원보다 2억2500만원 내렸다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr