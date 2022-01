[아시아경제 김진호 기자] 현대중공업 울산 조선소에서 근무하는 직원 1명이 사망하는 사고가 발생했다.

24일 조선업계에 따르면 이날 오후 5시 25분께 현대중공업 울산조선소에서 근무하는 근로자 50대 A씨가 사고를 당해 현장에서 사망했다.

A씨는 이날 크레인 작업 현장에서 철판과 기둥 사이에 끼이는 사고를 당한 것으로 전해졌다. 경찰은 현재 A씨의 정확한 사망 원인을 조사 중에 있다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr