안경덕 고용노동부 장관 "현대산업개발, 책임있는 자세 가져달라"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 안경덕 고용노동부 장관이 24일 광주 신축 아파트 붕괴사고 현장에서 시공사인 현대산업개발에 끝까지 책임 있는 자세를 요청했다.

안 장관은 "건축물 시공과정에 대한 안전관리가 제대로 되지 않았기 때문에 이번 사고가 발생한 것"이라며 "안전한 수색활동과 구조물 안전보강 등 사고수습 지원을 끝까지 협조해 달라"고 말했다.

이어 "광주시에서 사고수습에 최선을 다하고 있지만 정부가 보다 체계적으로 지원하기 위해 중앙사고수습본부를 구성했다"며 "중수본이 더 적극적으로 지원할 것"이라고 약속했다.

그러면서 "소방관을 포함해 구조·작업을 진행하는 노동자의 안전도 확보하겠다"면서 "국토부와 소방청을 중심으로 관계기관 전문가가 모여 안전하고 효율적인 수색방안을 마련하겠다"고 밝혔다.

더불어 "수색 진행 과정도 상세하게 피해 가족들에게 알리겠다"며 "사고 원인도 철저히 조사해 엄중히 책임을 물을 것"이라고 덧붙였다.

