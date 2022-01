순천대 동물자원과학과 양철주 교수팀, ㈜아이온텍과 공동기술개발 및 산학협력 업무협약

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천대학교 (총장 고영진) 동물자원과학과 양철주 교수팀은 스마트축산 전문기업인 ㈜아이온텍 (대표 안강운)과 공동기술개발 및 산학협력 업무협약을 체결하고 기술세미나를 개최했다고 24일 밝혔다.

양철주 교수팀과 ㈜아이온텍은 지난해 4월 ‘스마트팜 다부처패키지 혁신기술개발사업’의 각 연구과제의 주관연구기관으로 선정됐다.

이를 계기로 지난달 8일 업무협약을 통해 양 기관은 현장애로기술 해결과 ㈜아이온텍 제품 업그레이드 및 신제품 개발을 협력과 정기적인 기술세미나를 개최하기로 약정하고, 지난 18일 곧장 기술세미나를 개최하며 산학협력 협업을 신속하게 추진했다.

㈜아이온텍 안강운 대표는 ‘축산분야에서 많은 연구개발 경험과 자체 연구진을 확보하고 있는 순천대학교와 산학협력을 맺게 되어 기쁘게 생각하고 앞으로 서로 협력해 더욱 우수한 축산 ICT기술개발을 이루어내도록 하겠다’고 밝혔다.

순천대학교 양철주 교수는 ‘국내 양돈 ICT장비 보급 점유율 1위 기업인 ㈜아이온텍과 산학협력을 통해 국내 뿐만 아니라 ODA 사업과 함께 중국과 배트남 등 해외로 수출할 수 있는 기반까지 협력하는 든든한 파트너가 될 것이다’라고 말했다.

한편, 양철주 교수팀은 농림부과 과기부, 농진청, (재)스마트팜사업단으로부터 연구비를 지원받아 ▲ 2세대 돼지 스마트 축산모델 개발 및 실증 (3년 9개월, 35억원), ▲ 모돈 (임신돈/포유돈) 및 포유/이유자돈 스마트 축사 통합모델 설정 및 실증 (2년 9개월, 29억원), ▲ 축사 (돈사, 계사) 복합환경 지능형 동적제어 기술개발 (3년 9개월, 30억원)’ 연구과제를 수행하고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr