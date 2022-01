광주시의회 산건위원들, 지산IC진출로 개설 현장 방문

위험요인 점검…안전 최우선 당부

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시의회 산업건설위원회(위원장 이정환)는 24일 동구 지산동 제2순환도로 지산IC 진출로 개설현장을 방문해 안전상황을 점검했다고 밝혔다.

지산IC진출로는 지난해 11월15일 개통예정이었으나 좌측 진출로에 대한 운전자의 혼란 및 안전사고 발생 우려가 제기되면서 개통이 연기됐다.

이번 방문은 산건위원들과 교통건설국장 등이 참석해 개통연기 이후 진행사항을 살펴보고 지산IC 진출로의 안전성을 현장에서 직접 점검하기 위해 추진됐다.

위원들은 집행부 관계자에게 개통을 결정함에 있어 안전을 최우선으로 검토하도록 요청하기도 했다.

이정환 산업건설위원장은 “지산IC진출로가 운전자가 혼란을 느낄 수 있는 형태이고 사고의 위험성이 내포돼 있다”며 “전문가 등과 충분히 안전을 확보 할 수 있는 방안을 강구하고 안전의 확보가 어려운 경우 폐쇄까지도 고려하는 등 안전한 광주를 만드는 데 노력해 달라”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr