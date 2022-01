거래소 "오스템임플란트 실질심사 대상 결정 다음 달 17일로 연기"

[아시아경제 김진호 기자] 한국거래소는 오스템임플란트 오스템임플란트 048260 | 코스닥 증권정보 현재가 142,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 142,700 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 오스템·신라젠 등 바이오주 퇴출 위기에 26만 개미 '발동동'경찰, '오스템임플란트 횡령' 회장·대표 고발건 수사 착수오스템임플란트 "작년 당기순이익, 횡령 손실에도 수백억" close 의 실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간를 연장한다고 24일 공시했다.

거래소는 “실질심사 대상여부 결정을 위한 추가조사 필요성 등을 감안해 조사기간을 15일(영업일 기준) 연장한다”고 밝혔다.

이에 따라 거래소는 다음 달 17일까지 실질심사 대상 해당 여부를 결정할 방침이다.

