동신대, 고교생 대상 대학 연계 실기집중과정 운영

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교는 24일부터 27일까지 3박 4일 일정으로 대학 강의실 등에서 전남도교육청과 연계한 합숙형 실기집중과정을 운영한다고 24일 밝혔다.

전남지역 30개 고등학교에서 87명의 학생들이 ▲인체구조와 기능 ▲연기(기초 연기) ▲음악 전공 실기 ▲네일 미용(네일 트렌드 테크닉) ▲메이크업 과목 중 하나를 선택해 34시간의 합숙형 실기집중과정을 교육받는다.

학생들의 수업 만족도 향상을 위해 이론 수업과 실기 수업을 병행한다.

이번 교육 과정은 2025년부터 전면 시행하는 고교학점제의 지역 기반을 다지기 위해 마련했다.

학생 선택과목 수요 조사를 바탕으로 고등학교, 대학, 교육청이 연계해 과목을 개설한 뒤 대학의 교수와 강의실, 실습실, 교육 프로그램 등을 활용해 고등학교에서 경험하지 못한 다양한 교육 활동을 제공한다.

특히 합숙형 실기집중과정은 인근 학교 부재, 지역 교육 자원의 한계로 공동교육과정 운영에 어려움을 겪고 있는 농어촌·도서벽지 소규모 학교의 교육 불평등을 해소하고 학생들의 진로·진학에 도움을 줄 것으로 기대 받고 있다.

동신대 안형순 입학처장은 "전남지역 학생들이 진로와 적성에 맞는 과목을 선택해 수강할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

