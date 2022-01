국민연금, 포스코 물적분할안 찬성 결정(상보)

[아시아경제 박소연 기자] 국민연금 수탁자책임전문위원회(수탁위)는 24일 포스코 물적분할안을 찬성하기로 결정했다. 국민연금은 지난해 3분기 말 현재 포스코 지분 9.75%를 보유하고 있는 최대주주다.

금융투자업계에 따르면 국민연금 수탁위는 이날 제1차 회의를 개최하고 포스코 임시 주주총회 안건에 대해 의결권 행사 방향을 심의했다.

수탁위 위원들은 포스코가 지주사 전환 이후 자회사들을 비상장으로 두는 방안을 추진하는 등 주주가치 제고를 위한 노력을 보이고 있다고 판단해 찬성으로 기운 것으로 알려졌다.

포스코는 오는 28일 임시 주총을 열고 지주사 전환 안건을 담은 분할계획서를 상정할 계획이다. 주총 통과를 위해서는 발행주식 총수의 3분의 1 이상, 출석 주주의 3분의 2 이상 동의를 얻어야 한다.

한편 포스코는 지난달 지주사 전환을 골자로 한 지배구조 개선안을 발표했다. 최근 논란이 되는 물적분할 후 자회사 상장이 주주가치 훼손될 것이란 우려에 따로 떼어내는 철강사 사업회사(포스코) 뿐 아니라 다른 신사업 자회사들도 상장하지 않겠다고 발표했다. 이와 함께 자사주 소각, 배당 확대 등 주주가치 친화 방침도 내놨다.

