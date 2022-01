정읍시, 코로나19 차단 ‘방역수칙 홍보 캠페인’ 전개

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 코로나19 지역사회 확산 차단을 위한 방역수칙 홍보 캠페인을 전개했다고 24일 밝혔다.

샘고을시장 일원에서 진행된 이날 캠페인은 공무원 20여명이 참여한 가운데 상인과 이용객을 대상으로 코로나19 방역 수칙 강화 홍보 캠페인을 전개했다.

캠페인은 설 명절을 맞아 전통시장에 많은 소비자가 찾아오는 만큼 강화된 코로나19 방역 수칙을 알려 지역 내 확산을 차단하기 위해 마련됐다.

캠페인 참여자들은 시민들이 적극적으로 방역 활동에 동참할 수 있도록 방역패스 확대 시행과 시민 방역 행동 수칙을 안내했다.

또 사적 모임 제한 등 거리두기 강화에 대한 시민들의 혼선이 없도록 방역 수칙 내용이 담긴 홍보물을 배부했다.

특히 연휴 기간 모임과 다른 지역 이동 자제, 마스크 착용, 백신접종, 다중시설 거리두기 등 생활 방역에 대한 지역민의 적극적인 동참과 협력을 독려했다.

이와 함께 코로나19 사태로 매출이 큰 폭으로 감소해 어려움을 겪고 있는 샘고을시장 상인들을 위로 격려하고, 전통시장 활성화에 대한 의견도 제시했다.

시 관계자는 “모두의 건강과 더 나은 일상 회복을 위해 개인 방역 수칙을 철저히 준수해 달라”며 “다가오는 설 연휴에도 전통시장에 대해 특별 방역 대책을 추진해 시민들이 믿고 찾는 재래시장이 될 수 있도록 지원할 계획이다”고 말했다.

한편 정부의 방역지침에 따라 내달 6일까지 사적 모임은 6인까지만 허용되며, 식당과 카페 등의 영업시간은 오후 9시까지 제한된다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr