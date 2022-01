현대차증권, 현대엔지니어링 공모주 청약+α 이벤트

[아시아경제 박지환 기자] 현대차증권은 다음달 18일까지 ‘현대엔지니어링 공모주 청약+α’ 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 이벤트는 현대차증권에서 현대엔지니어링 공모주를 청약한 고객 대상으로 진행된다. 현대차증권의 마이데이터 서비스 ‘The Herb’를 사전예약 후 회원가입까지 완료한 고객 전원에게는 100% 경품을, 자산 연동 고객에게는 국내 상장 주식 또는 해외 ETF를 추첨 증정하는 두가지 이벤트로 진행된다.

‘The Herb’는 오는 2월 21일 중소형 증권사 중 처음으로 오픈 예정인 현대차증권의 마이데이터 브랜드이다. 첫 번째 ‘경품 100% 지급 이벤트’는 현대엔지니어링 공모주를 청약하고 현대차증권 이벤트 페이지(홈페이지, MTS, HTS 등)를 통해 ‘The Herb’를 사전예약 후 회원가입까지 완료한 고객 전원에게 카카오T 쿠폰(3000원권)을 지급한다. 사전 예약 신청 고객에게는 2월 21일 ‘THE Herb’ 오픈 시 안내 문자가 발송되며 안내에 따라 2월 28일까지 ‘The Herb’ 앱 다운로드 및 회원 가입 시 익월 경품(쿠폰)이 지급된다.

두 번째 ‘올해의 주식 증정 이벤트’는 2월 28일까지 ‘THE Herb’ 회원가입 후 1개 이상 자산 연동을 하면 국내 상장 주식 또는 해외 ETF를 무료로 증정한다. 국내주식(5개 종목)과 해외 ETF(5개 종목)중 1600명을 추첨해 1주씩 랜덤 증정한다. 당첨된 경품은 이벤트 기간 종료 후 현대차증권 주식 계좌로 자동 입고되며, 경품 수령을 위해서는 현대차증권 주식 계좌를 보유해야 한다.

권지홍 현대차증권 리테일사업부 전무는 "현대엔지니어링 상장에 투자자들이 많은 관심을 나타낼 것으로 보여 보다 많은 고객에게 혜택을 드리기 위해 이번 이벤트를 기획하게 됐다"며 "공모주 투자 외에도 향후 출시될 ‘The Herb’서비스를 이용하며 +α 혜택을 이어가길 바란다"고 말했다.

이번 이벤트와 관련된 자세한 사항은 현대차증권 홈페이지 및 스마트금융센터로 문의하면 된다.

