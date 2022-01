이투스, 수능 수학 강사 강윤구 영입

최상위 수학 시험 전문가로 명성

강윤구 공부법 등 무료 특강 제공

[아시아경제 한진주 기자] 이투스가 의치대생을 대거 배출한 수능 수학 강사 강윤구를 영입했다.

24일 이투스는 강윤구 강사의 커리큘럼을 사이트에 오픈하고 처음 접하는 이투스 수강생들을 위해 △강윤구 공부법 특강·교안 △프리-4점 공략법 특강·교안 △수능 기출 설계를 통한 강윤구 수학 공략법 모델링 등 다양한 무료 특강을 제공한다고 밝혔다.

강윤구 강사는 서울대 입학뿐 아니라 공인회계사 합격, 치의학전문대학원(DEET) 전국 80등 등의 이력을 가지고 있으며 자신만의 공부 비법을 전파해 최근 5년간 100명 이상의 의치대와 서울대 제자를 배출해낸 최상위권 수학 시험 전문가다.

앞서 스카이에듀에서도 입성과 동시에 1만명의 수강생을 기록하며, 수강생의 87%가 의치대에 진학하는 성과를 거뒀다.

강 강사의 본 강좌는 △개념부터 킬러까지 체계적으로 정리한 4점 공략법 △미출제 주제까지 자체 제작한 킬러 공략법 △개념, 쉬운 주제를 뺀 4점 문항 적응력 향상을 위한 4점 공략법 컴팩트 등으로 구성돼있다.

이투스는 강윤구 강사의 입성을 기념해 4점 공략법 교재를 무료로 배포하는 이벤트를 오는 31일까지 진행한다.

노재규 이투스교육 온라인사업본부장은 “강윤구 강사의 수학 입성을 통해 최상위권뿐만 아니라 최상위권에 도달하고자 하는 이투스 수강생들에게 좀 더 다양한 컨텐츠를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr