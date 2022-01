8090 스타 양수경, IHQ와 전속계약

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 양수경이 새 소속사와 손잡고 활동에 나선다.

IHQ는 24일 양수경과 전속계약을 맺었다고 밝히며 "좋은 음악을 선사할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.

올해 데뷔 37년 차인 양수경은 1984년 가수 활동을 시작했다. 1986년 KBS ‘신인무대’를 거쳐 ‘떠나가는 마음’, ‘사랑은 창밖에 빗물 같아요’, ‘사랑은 차가운 유혹’, ‘이별의 끝은 어디 있나요’ 등을 통해 사랑 받았다.

1991년 NHK 아시아 5대 스타상과 ABU(아태 방송연맹) 가요제 인기 가수상을 수상하며 원조 한류스타로 자리매김했고, 1994년 동유럽 가요제 백야축제에도 참가해 대상을 수상했다. 최근에는 '불타는 청춘', '불후의 명곡' 등 예능 프로그램에서 제2의 전성기를 맞이하고 있다.

양수경은 "실력 있는 소속사와 인연을 맺게 되어 기쁘다. 어떤 장르에 속하지 않고 대중들이 원하는 음악, 나에게 맞는 노래가 있다면 열심히 활동할 생각"이라고 전했다.

