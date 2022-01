[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군의회 김재천 의장은 더불어민주당 중앙선거대책위원회 산하 미래시민광장위원회 전북본부 출범식에서 완주본부장으로 임명됐다고 24일 밝혔다.

민주당 전북도당 회의실에서 출범식을 연 미래시민광장위원회 전북본부는 ▲민주주의 가치 ▲한반도 평화와 번영 ▲민생 중심의 정치혁신 ▲공정사회 실현 등의 기치를 내걸었다.

출범식에는 이해찬 상임고문과 조정식 상임위원장, 장영달 우석대 명예총장, 안호영 국회의원 등 각계 주요 인사가 참석했다.

완주본부장에 임명된 김재천 의장은 “대선에서 중요한 직책을 맡은 만큼 지역의 공익적 가치 실현과 공정사회 구현을 위해 최선을 다하고, 민주당 이재명 후보에 대한 주민들의 지지를 끌어올려 반드시 제4기 민주 정부를 창출할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr