동부건설, 창립 53주년 맞아 ESG 경영 선포식 개최

동부건설은 창립기념 53주년을 맞아 ESG(환경·사회·지배구조) 경영선포식을 진행했다고 24일 밝혔다.

이 날 열린 ESG 경영선포식에서 동부건설 허상희 부회장은 "'아름다운 지구촌을 물려주기 위한 지속가능한 녹색건설, 동부건설 Green Construction 2030'이라는 비전을 가지고 지속가능한 성장을 위한 ESG 경영에 적극 동참하자"고 말했다.

환경(E) 분야에는 환경보호 실천에 앞장서는 녹색 경영 아래 기후변화 대응, 스마트 성장 등을 주요 전략목표로 선정했다.

사회(S)분야에서는 사회와 소통하고 헌신하는 나눔경영 실천을 위해 지역사회 기여, 사회인권 배려 등을 전략 목표로 선정했다.

지배구조(G)분야에서는 투명하고 청렴한 경영을 통한 윤리경영 강화의 일원으로 투명한 기업 운영, 주주권리 보호 등에 앞장서겠다고 강조했다.

동부건설 관계자는 "ESG경영은 이제 기업 경영에서 빼놓을 수 없는 가치"라면서 "'환경을 아껴쓰고, 사회와 소통하고, 경영을 투명하게'라는 슬로건을 갖고 지속가능경영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr