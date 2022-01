무주군, 제3차 재난기본소득 지급

군민 2만3000여명에게 각 10만원을 지역상품권으로 지급

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군이 설 명절을 앞두고 군민들의 생활안정을 돕고 침체된 지역경제에 활기를 불어 넣기 위해 3차 재난기본소득 10만원을 지급한다.

황인홍 무주군수는 24일 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 “무주군 재난기본소득 지원에 관한 조례, 다문화가족지원법 제3조에 지급 근거를 두고 재해 재난 목적 예비비 23여억원을 투입한다”고 밝혔다.

수혜 대상은 국적 미취득 결혼이민자 등을 포함해 1월 18일 기준으로 무주군에 주소를 둔 군민 2만3000여명이다.

무주군은 공직자(마을담당관 386명)가 27일과 28일 이틀동안 각 가정을 직접 방문해 무주사랑상품권 10만원을 전달하기로 했다.

황 군수는 “서로의 어려움을 헤아리고 있다는 ‘믿음’, 같이 극복해 갈 것이라는 ‘확신’을 주기를 바라는 마음 간절하다”며 “상품권을 소비했을 때 무주군 곳곳에서 순환될 23억여원은 꽉 막힌 무주군 경제의 숨통을 틔우는 마중물이 될 것”이라고 강조했다.

황 군수는 “청정무주를 지키고 자신과 내 가족, 그리고 이웃의 건강을 지키기 위해 거리두기와 개인위생, 이웃의 건강을 지키기 위해 거리두기와 개인위생, 방역수칙 준수 등 성숙한 군민의식을 발휘해 달라”며 “군에서는 코로나19 극복과 무주군민을 위해 최선을 다하겠다”고 약속했다.

