이석현 평통 수석부의장 "바이든 정부 태도 변화 요구"

[아시아경제 이지은 기자] 이석현 민주평화통일자문회의 수석부의장은 24일 대북정책 방향에 대해 “하노이 회담 결렬 이후, 불신에 찬 북한과 대화를 재개하기 위해서는, 바이든 정부의 태도 변화가 절실히 요구된다”고 밝혔다.

이 수석부의장은 이날 ‘한반도 평화를 위한 긴급성명’을 통해 “제재 일변도의 대북정책은 북한을 중국 편으로 밀어붙일 뿐”이라며 이같이 말했다.

이 수석 부의장은 “북한이 핵실험과 장거리 탄도미사일 실험을 멈춘 것은 2018년 두 진영의 상호 약속에 따른 것이었다"며 "미국은 북한에 대하여 보상을 제공할 필요가 있다”며 북한의 태도 변화와 전반기 한미연합훈련 연기, 한일관계 개선 등을 촉구했다.

이 수석부의장은 “북한이 핵실험과 대륙간탄도미사일(ICBM)에 대한 모라토리엄을 해제한다면, 평화협상의 판을 깨는 행위가 될 것”이라며 “북한은 즉각 대화에 나서 비핵화와 번영의 길로 가야 한다”고 주장했다.

이어 “유엔이 베이징올림픽 기간 중 온 세계 분쟁을 멈추자는 휴전 결의안을 채택한 평화정신에 따라 3월로 예정된 한미연합훈련은 연기가 바람직하다”면서 “평화보다 강한 전략은 없다”고 강조했다.

그러면서 “일본은 종전선언의 당사국이 아니지만, 동북아 국가로서 평화를 위해 한국과 함께해야 한다”며 “한·중·일 정상회담 재개를 중국과 일본에 강력히 촉구한다”고 덧붙였다.

