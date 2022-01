네이버웍스 글로벌 고객사 35만 돌파

[아시아경제 부애리 기자] 네이버클라우드는 업무용 협업툴 '네이버웍스'의 고객사가 35만곳을 돌파했다고 24일 밝혔다. 글로벌 이용자수는 400만명을 넘었다.

회사 측에 따르면 고객사 수는 2020년 10만, 지난해 3분기 25만을 넘긴 이후 지난해 4분기 기준으로 35만을 넘어서면서 가파른 성장을 이뤄냈다.

네이버클라우드는 네이버웍스의 정기 업데이트도 실시했다고 설명했다. 나와 동료의 현재 상태를 효과적으로 공유해 업무에 참고할 수 있게 됐고, 상태를 설정한 기간 동안 수신한 메일에 대한 자동 답장도 설정할 수 있다. 캘린더, 게시판, 대화방의 콘텐츠 모아보기와 같은 세부 기능도 개선됐다. '통역 회의' 기능도 추가됐다. 해외 기업, 지사간 회의 시 통역가가 회의에 참여해 바로 동시통역 음성을 들을 수 있다.

윤찬호 네이버클라우드 사업부 이사는 "앞으로 뉴노멀로 자리잡은 하이브리드 업무 환경을 지원하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

