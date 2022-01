[아시아경제 부애리 기자] '아이엠 택시'를 운영하는 진모빌리티가 800억원 규모의 투자를 유치했다고 24일 밝혔다.

진모빌리티는 하나-에버베스트 펀드를 비롯해 유안타인베스트먼트 등 다수의 투자자를 통해 총 800억원을 조달하는 투자계약을 체결했다. 진모빌리티는 이번 투자 유치 과정에서 약 2300억원의 기업 가치를 인정받았다.

진모빌리티는 택시 면허 740여개를 보유하고 있다. 이번 투자금을 아이엠택시 차량 증차, 자율주행 시범 서비스 기술 고도화 등에 활용한다는 계획이다.

진모빌리티 관계자는 "올해 시리즈B 추가 펀딩을 통해 본격적으로 스케일업에 나서고 발전된 IT 기술을 택시업계에 녹여 이상적인 모빌리티 플랫폼을 구현할 것"이라고 말했다.

