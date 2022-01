[아시아경제 이지은 기자] 시진핑 중국 국가주석이 24일 문재인 대통령의 생일을 맞아 따뜻한 축하 메시지를 담은 축하 서한을 보내 왔다고 청와대가 전했다.

문 대통령도 이에 감사하다는 답신을 보냈다.

양 정상은 올해로 수교 30주년을 맞아 제 분야에서 교류와 실질 협력을 더욱 강화하고, 한중 전략적 협력 동반자 관계를 한층 더 발전시켜 나가기로 뜻을 모았다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr