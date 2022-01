[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 국내 건설사의 원활한 해외진출 지원을 위해 기계설비건설공제조합과 ‘해외건설공사 보증지원에 관한 업무협약’을 체결했다고 24일 밝혔다.

국내 건설사가 해외공사를 수주하려는 경우 입찰보증, 계약이행보증, 하자보증 등 여러 단계의 금융지원이 필요하며, 직접 현지 금융기관의 금융지원을 받는데 어려움이 있다,

이번 협약을 통해 건설사는 NH농협은행과 기계설비건설공제조합의 높은 국제신용도를 바탕으로 해외건설공사 관련 보증을 보다 신속하고 편리하게 지원받을 수 있게 되었다.

이연호 농협은행 기업투자금융부문 부행장은 “이번 협약으로 보증서 발급에 어려움을 겪고 있는 건설사의 해외시장 진출과 성장에 도움이 되었으면 한다”며, “농협은행은 지속적으로 양질의 금융 서비스를 지원하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr