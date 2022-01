투썸플레이스, 27일부터 음료 21종 최대 400원 인상

[아시아경제 이승진 기자] 투썸플레이스가 오는 27일부로 일부 음료 가격을 인상한다. 2012년 8월 이후 9년 5개월만이다.

투썸플레이스는 고객 부담을 최소화하기 위해 원두, 우유 등 가격 인상에 직접적인 원자재와 관련된 품목을 중심으로 가격 조정을 진행한다. 아메리카노와 카페라떼가 각각 400원 오르며, 카라멜 마키아또 300원, 프라페 200원, 쉐이크 100원 등 총 54종의 커피 및 음료 중 21종의 가격이 인상된다.

투썸플레이스는 이번 가격 인상과 관련해 "최근 원두 시세 급등, 우유 가격 인상, 물류비 상승 등 외부 환경이 급변했고, 코로나19 장기화, 인건비, 임대료 상승 등으로 인해 가맹점들 또한 어려움을 겪고 있는 상황에 따른 불가피한 조치"라고 설명했다.

투썸플레이스 관계자는 “지난 10년간 가격 인상을 방어하기 위해 여러모로 노력해왔으나, 최근 원두, 우유 등 원가 압박이 더는 감내하기 어려운 수준을 넘었기에 부득이하게 가격 인상을 진행하게 됐다”라며 “멤버십 혜택 및 개인컵 사용 확대 캠페인 등을 통해 고객 서비스를 강화할 계획이며, 앞으로도 최고의 제품과 서비스로 만족을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

