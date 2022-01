내 취향 책, 인공지능이 골라줘? … 부산시민도서관, AI 도서 추천 서비스 실시

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시립시민도서관이 오는 25일부터 이용자의 도서 선택을 지원하고 도서관 만족도를 향상하기 위해 ‘인공지능(AI) 도서 추천 서비스’를 실시한다.

서비스는 이용자가 도서관 2층 로비에 설치된 키오스크에 연령대, 성별, 직업, 관심사, 심리상태 등을 입력하면 인공지능(AI)이 빅데이터를 분석해 이에 맞는 도서를 추천해 주는 것이다.

서비스 이용 희망자는 인공지능 도서 추천 키오스크에서 간단한 화면 터치 동작 몇 번으로 자신에게 맞는 책을 추천받을 수 있다.

추천 도서의 간략한 내용, 평점, 대출 가능 여부 등에 관한 정보와 추천 도서를 쉽게 찾을 수 있는 위치 정보 등도 제공한다.

도서관 방문이 어려운 이용자는 시민도서관 홈페이지에서 온라인으로도 이용할 수 있다.

김흥백 부산 시민도서관장은 “서비스로 이용자가 개인별 맞춤형 독서를 즐길 수 있을 것”이라며 “스마트한 도서관 서비스를 위해 더 힘쓰겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr