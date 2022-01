文대통령 "오미크론 대응체계 신속 전환…일사불란 대응하라"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 24일 "오미크론 확산세가 매우 빨라 우세종이 되었다"며 일사불란한 대응을 지시했다.

문 대통령은 "단기간에 확진자가 폭증할 수 있다"며 "무엇보다 속도가 중요하다. 정부가 선제적으로 준비해 온 오미크론 대응체계로 신속히 전환하고 일사불란하게 대응하라"고 지시했다.

이어 "총리가 중심이 되어 범정부적으로 총력 대응하여 새로운 방역·치료체계를 조속히 구축해야 한다"며 "새로운 검사체계와 동네 병·의원 중심 재택치료 등 정부의 오미크론 대응 내용과 계획을 충분히 국민들에게 알리고, 의료기관과도 협력하길 바란다"고 말했다.

아울러 문 대통령은 "국민들께서도 백신 접종 참여와 마스크 착용, 설연휴 이동·모임 자제 등 오미크론 대응에 동참해 주시기를 당부드린다"고 말했다.

한편 6박 8일간의 순방을 마치고 지난 22일 귀국한 문 대통령은 방역 지침에 따라 오는 25일까지 재택근무를 실시한다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr