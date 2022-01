노동계 "국민연금, 현산·카카오·이마트에 주주권 행사해야"

[아시아경제 이관주 기자, 오규민 수습기자] 노동계가 최근 산업재해로 물의를 빚은 HDC현대산업개발(현산) 등 기업에 대한 국민연금의 주주권 행사를 촉구하고 나섰다.

전국민주노동조합총연맹(민주노총), 한국노동조합총연맹(한국노총), 참여연대, 전국건설산업연맹, 공공운수노조 국민연금지부 등은 24일 오전 서울 서대문구 국민연금 충정로사옥 앞에서 기자회견을 열고 "적은 지분을 가진 대주주가 회사 경영을 자의적으로 좌지우지하는 현재의 기업지배구조를 개선하고 이사회가 책임있는 경영의 주체로서 나서는 구조를 만들어야 한다"며 이같이 주장했다.

이들은 현산을 비롯해 무분별한 물적분할 및 임원들의 '먹튀 매각' 문제가 불거진 카카오·카카오페이, '멸공 발언'으로 논란이 된 이마트 등을 대표적 기업으로 꼽았다. 특히 2018년 '스튜어드십 코드'가 도입된 만큼 국민연금이 투자한 회사들에 대한 책임을 다해 주주 대표소송까지 나설 것을 요구했다. 한성규 민주노총 부위원장은 “국민연금이 국민 노후 자금 ‘집사’로서 역할을 해줄 것을 강력히 요청한다”고 말했다.

이들은 국민연금이 현산에 산업안전 및 건설품질 관리 전문가 공익이사 선임 등의 주주제안을, 카카오에 스톡옵션 사용기한 제한을 위한 정관변경과 문제 임원에 대한 해임안 제출에 나설 것을 각각 요구했다. 이마트에 대해서도 '오너 리스크'를 줄이기 위한 재발방지 대책을 요구했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr오규민 수습기자 moh011@asiae.co.kr