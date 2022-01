함평군 '국민의 참신한 아이디어 발굴' 공개 모집

연중 실시…국민·공무원 누구나 참여 가능





[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 국민과 공무원의 창의적인 의견을 정책에 반영하기 위한 아이디어 모집에 나서 주목된다.

24일 군에 따르면 혁신적인 행정업무 추진을 위해 국민과 공무원을 대상으로 행정제도 개선과 관련한 다양한 아이디어를 접수한다.

제안은 각종 시책이나 제도개선 등 행정 능률을 향상할 수 있는 참신 하고 실현 가능한 아이디어라면 무엇이든 가능하다.

제안 자격은 공무원을 비롯한 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있다. 접수는 연중 실시되며 국민신문고 사이트, 우편, FAX 또는 직접 방문해 신청할 수 있다.

제안이 접수되면 창의성, 능률성(경제성), 계속성 등 관련 평가표에 따른 실무위원회의 검토를 거쳐 최종 선정 여부가 결정된다.

우수제안으로 선정된 국민에게는 금상(50만 원), 은상(40만 원), 동상(30만 원), 장려상(20만 원)의 시상 및 포상금이 지급된다.

우수제안 공무원에게도 상시학습, 적극 행정 우수공무원 평가 가점 등 각종 인센티브가 부여된다.

군 관계자는 “채택된 우수 제안은 정책에 적극적으로 반영할 계획으로 국민 여러분들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr