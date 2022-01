티알엔·한국방송학회, '현장실습 프로그램 제2기 수료식' 진행

[아시아경제 김유리 기자] 홈쇼핑 쇼핑엔티를 운영하는 티알엔은 한국방송학회와의 산학협력 일환으로 '현장학습 프로그램 제 2기 수료식'을 진행했다고 24일 밝혔다.

티알엔 사옥에서 진행된 이날 수료식에는 민택근 티알엔 대표, 도준호 한국방송학회 회장, 김선미 총무이사 등 관계자가 참석했다.

수료식에 앞서 '현장실습 프로그램 제 2기'로 참여한 학생들은 홈쇼핑 방송 제작과 상품 부서 현장 체험을 진행했다. 현장 체험 후에는 두 조로 나눠 '스위트홈쇼핑 : (부제)발견형이 아니라 목적형으로', '유료 구독형 채널 브랜딩 전략'이라는 주제로 발표 시간을 가졌다.

민 대표는 "현장실습 프로그램을 진행한 4주가 실습생들의 사회생활에 도움이 되길 바란다"며 "티알엔은 앞으로도 청년세대와 소통하면서 이들에게 경험의 기회를 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

한편 현장실습 프로그램은 티알엔이 데이터홈쇼핑 업계 최초로 한국방송학회와 함께 기획한 산학협력 프로그램이다. 지난해 12월28일부터 4주간 진행됐다. 올해 하계 방학에도 현장실습 프로그램을 운영할 예정이다.

