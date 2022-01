[아시아경제 이민우 기자] 에이프로 에이프로 262260 | 코스닥 증권정보 현재가 40,400 전일대비 850 등락률 +2.15% 거래량 1,234,936 전일가 39,550 2022.01.24 10:48 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"에이프로, 고객사 美 투자 수혜 기대"에이프로, 디개싱 유닛 구비 가압 활성화 장치 특허 취득이차전지 ‘20년 노하우’ 에이프로…폐배터리 재활용시장 선점 나선다 close 는 1주당 보통주 1.0주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 24일 공시했다. 이에 따라 보통주 706만5942주가 발행된다. 신주 배정기준일은 다음달 8일이며 오는 3월4일 신주가 상장될 예정이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr